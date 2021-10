Macaristan ile ticari iş birliği toplantısı ticari fırsatlara kapı araladı

Macaristan ve TR82 Bölgesi İlleri (KastamonuSinopÇankırı) arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen çevrimiçi toplantı, bölgeye yönelik yeni ticari fırsatlara kapı araladı. İki ülkenin yatırım olanaklarının tanıtıldığı toplantıda, ilişkilerin ticari iş birliğine dönüştürülmesini sağlamak amacıyla Macar temsilciler bölgeye ziyaretler gerçekleştirecek.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinin ticaret ve sanayi odaları iş birliğinde Macaristan ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi, uzun vadeli ticari iş birlikleri ile fırsatların değerlendirilmesini amaçlayan toplantı çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi.

Macaristan’ın diplomatik, ekonomik misyon ve temsilcilerinin yer aldığı toplantıya üç ilden çok sayıda kamu ve özel sektör temsilcisi yoğun ilgi gösterdi. Toplantıya Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nı temsilen Genel Sekreter Dr. Serkan Genç ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop Yatırım Destek Ofisi koordinatörleri katıldı.

Toplantının açılışında katılımcılara seslenen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, “Ajansımız on yılı aşkın süredir Bölgede faaliyet gösteriyor. Ajans olarak birçok çalışmayı gerçekleştirdik. Bölgemize katma değer sağlamak amacıyla gerek projelere destek sağladık gerekse planlama ve analiz çalışmalarıyla yönlendirmeye çalıştık. Özel sektör anlamında şu an Bölgemize yeni yatırımları çekmek amacıyla yatırım promosyon çalışmaları yapıyoruz. Özellikle Bölgemizde öne çıkan sektörlerden ormancılık, su ürünleri, turizm ve madencilik gibi alanlarda ön fizibilite çalışmaları yürüterek bunları yatırımcıya hazır bir şekilde sunma gayreti içindeyiz. Diğer taraftan mevcut işletmelerimizin rekabet gücünü geliştirmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Geçmiş dönemlerde özel sektöre yönelik yeni ve mevcut yatırımlarının geliştirilmesine yönelik proje destekleri sağladık. Ayrıca özel sektöre yönelik potansiyel alanları da tespit ederek yönlendirmeler yapıyoruz. Yönetim danışmanlığı başlığında çalışmalarımız kapsamında ise özel sektöre yönelik bu yıl destek programlarıyla ihracat, dijital pazarlama ve şirket anayasası gibi konularda ihtiyaçlarına yoğunlaştık. Dönemsel olarak da özel sektöre yönelik çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz” dedi.

Toplantının ikinci kısmında Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinin yatırım ortamına ilişkin bir tanıtım sunum gerçekleştirildi. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Özgür Yücel Yakar tarafından gerçekleştirilen sunumda, TR82 Bölgesi’nin sahip olduğu doğal kaynaklar, potansiyel sektörler, ulaşım olanakları, alt yapı, üretim kapasitesi, ihracat ve ithalat istatistikleri ile demografik yapısı ve sosyal olanaklarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Sunumunda bölgenin ormancılık, su ürünleri, imalat sektörü, turizm ve madencilik alanlarında yüksek potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Yakar, “Macar yatırımcılar Kastamonu’da orman ürünleri, ahşap oyuncak, ahşap panel, masif ahşap, mermer, bakır, defne yaprağı işleme tesisi, salep, kestane, turizm alanlarında, Çankırı’da çorap, medikal ürünler, tuz madeni, elektrikli ev aletleri, seramik ve tarım ürünlerinde, Sinop’ta ise ormana dayalı ağaç ürünleri, tıbbi aromatik bitkiler, turizm, rüzgar ve bio enerji alanlarında yatırım yapabilirler. Bölgemiz yatırımcıya sunduğu ulaşım ve alt yapı olanakları, devlet destekleri ve hammadde gibi avantajlar ile yatırıma en uygun yerlerden birisidir” ifadelerini kullandı.



“Ticarette hedef 6 milyar dolar”

Macaristan ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri değerlendiren Macaristan’ın Ankara Ticari Ataşesi Peter KovacsiOlah, “İki ülke arasında mevcut ticaret hacmi 3 milyar dolar civarında bunu 6 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Amacımız bu ortak hedefe katkıda bulunmaktır. Türkiye, Macaristan için Asya ve Ortadoğu’ya açılan kapı niteliği taşımaktadır. Macaristan ise Türkiye için Avrupa ve Schengen Bölgesi’ne açılan kapısıdır. Bu nedenle Türk yatırımcılar Macaristan’a, Macar yatırımcılarda Türkiye’ye yatırım yapabilirler. Her iki devlette bu konuda destek sağlamaktadır” diye konuştu.

Macaristan’ın ihracat desteklerine ilişkin bir sunum yapan Macar Eximbank Türkiye Temsilcisi Arda Tugay, yatırım ve ihracat finansmanına ilişkin teknik detaylar hakkında bilgiler verdi. Tugay, Türk ve Macar iş adamlarının üçüncü ülkelerde birlikte ticaret yapmaları halinde finansman desteğinden faydalanma imkânı sunduklarını açıkladı.

Programın son bölümünde ise HEPA Türkiye Genel Müdürü Burak Aktaş, kurumun dünya üzerinde yapılanması, çalışmaları, sunduğu hizmetler ve faaliyet alanları hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Aktaş, HEPA Türkiye’nin Macar ihracatçılar için pazar araştırmaları, Türk ithalatçılara yönelik tedarikçi bulunması gibi ülke ve sektör araştırmaları yaptığını kaydetti. Amaçlarının Türkiye ve Macaristan arasındaki ticareti geliştirmek olduğunu da hatırlatan Aktaş, bu amaçla ticari ürünlerin pazarda tanıtımını yaptıklarını söyledi.

Toplantı sonunda yoğun ilgiden memnuniyet duyan Macar temsilciler, Türkiye ve Macaristan arasındaki ticarete katkı sağlamak amacıyla TR82 Bölgesi’ndeki iş adamlarını ziyaret etme kararı aldı. Bölgeye yönelik yeni ticari fırsatlara kapı aralayan toplantı sayesinde Türk ve Macar iş adamları arasında bir ticari iş birliğinin geliştirilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.