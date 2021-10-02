En fazla hava kirliliği olan ilerden biri de Sinop Sinop 2020'de hava kirliliği en yüksek 13 il arasında 2019'da hava kirliliğine bağlı ölüm yüzdesinde ilk 10'da

–Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP) tarafından 2020 verilerinden hazırlanan "Kara Rapor 2021”de Sinop yüksek hava kirliliği görülen 13 il arasında gösterildi. Sinop 2019 yılında da hava kirliliğine bağlı ölüm yüzdesi en yüksek 10 il arasında yer almıştı.

Rapora göre Muş, Iğdır, İstanbul, Sinop, Malatya, Edirne, Tokat, Kayseri, Denizli, Düzce, Karabük, Ağrı ve Ankara'daki 15 istasyonda 2020 boyunca yapılan ölçümlerde "yüksek hava kirliliği" gözlendi. Bu istasyonların bulunduğu bölgelerde Kovid19 hastalığı pandemisi zamanında Mart ayında azalan taşıt trafiğine rağmen, tüm yıla bakıldığında DSÖ’nün kılavuz değerlerinin çok üzerinde kirli hava solunduğunun görüldüğü belirtildi.

2020 yılında, en yüksek PM10 değerinin Ankara Siteler’de 490 µg/m3 ve Sinop Boyabat istasyonunda 305 µg/m3 olarak ölçüldüğü bilgisi de verildi. Verilerin, hava kirliliğinin bu bölgelerde akut sağlık sorunları açısından çok ciddi bir risk oluşturduğunu gösterdiği ifade edildi. Sinop 2020 yılında en yüksek kükürtdioksit (SO2) ortalaması görülen 10 il arasında da sıralandı.

Aynı kurumca 2019 yılı verilerinden hazırlanan "Kara Rapor 2020”de de Sinop için dikkat çekici bir bilgi yer alıyor. Sinop 2019 yılında hava kirliliğine bağlı ölüm yüzdesi en yüksek 10 il arasında 7. Sırada yer alıyor. PM 2.5 değerinin baz alındığı bilgilerde 2019 yılında meydana gelen 30 yaş üstü (kazalar/dışsal yaralanmalar haricindeki) ölümlerde Sinop’un hava kirliliğine atfedilen ölüm yüzdesinin 17,01 olduğu belirtiliyor. Bunun karşılığında 331 ölüm yer alıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzlem Merkezi’nin bugün ve dünkü verilerine göre Sinop Merkez istasyonunda hava kalitesinin “orta” olduğunu görülüyor. Aynı durum önceki gün “orta” hava kalitesiyle yine Sinop Merkez ve Boyabat ilçesi içinde geçerliydi. Açıklamasında ise hava kalitesinin uygun fakat alışılmadık şekilde hava kirliliğine hassas olan çok az sayıdaki insanlar için bazı kirleticiler açısından orta düzeyde sağlık endişesi oluşabileceği belirtiliyor.

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