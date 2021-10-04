Sinop’ta köprünün yıkılma anı kamerada 11 Ağustos’taki sel felaketinden yeni görüntüler ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sinop’un Türkeli ilçesi ile Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesini birbirine bağlayan, aynı zamanda iki ilin bağlantısını sağlayan Çayağzı Köprüsü'nün yıkılış anı, Çatalzeytin’de çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, vatandaşın köprünün yakınlarında bulunan vatandaşları "Köprü yıkılıyor, uzaklaşın" diyerek uyardığı da kameraya yansırken, köprünün bir bölümü saniyeler içinde azgın sel sularına kapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.