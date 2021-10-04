Meteorolojiden Batı ve Orta Karadeniz’e sağanak uyarısı

– Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Batı ve Orta Karadeniz'e sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istenerek, “Batı ve Orta Karadeniz'de beklenen sağanak yağışların; 5 Ekim 2021 Salı sabah saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop kıyıları ile Samsun'un batı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (3060 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla 6 Ekim 2021 Çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olması beklenmektedir. Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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