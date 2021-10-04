Sinop’ta Amatör Spor Haftası

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından ortaklaşa planlanan "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri Sinop Hükümet Konağı önünde saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başladı.
Sonrasında Hükümet Konağı önünden, Atatürk Kapalı Spor Salonu'na yapılan kortej yürüyüşü gerçekleşti. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda devam eden program, miniklerin akrobasi gösterileri ile son buldu.
Amatör Spor Haftası programına, Sinop Gençlik ve Spor İl müdürü Kazım Açıkbaş, Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Ayhan Özhan, kamu ve kurum müdürleri, çok sayıda sporcu ve sporcu ailesi katıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.