Sinop'taki selde köprünün yıkılış anı kamerada



Mustafa İNAN/SİNOP, (DHA) SİNOP'ta 1,5 ay önce meydana gelen sel felaketinde Çayağzı Köprüsü'nün yıkıldığı anın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kentte, 11 Ağustos'ta etkili olan kuvvetli yağışın ardından Ayancık ve Türkeli ilçelerinde sel ve heyelanlar meydana geldi, 10 kişi hayatını kaybetti. Sel nedeniyle debisi yükselen dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Bölgede çalışmalar sürerken, sel afeti ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Türkeli ilçesi ile Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesini birbirine bağlayan Çayağzı Köprüsü'nün yıkıldığı anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. O anları kaydeden kişinin ayrıca "Köprü yıkıldı. Allah, sonumuzu hayır etsin, çekilin oradan. Allah'ım bizi koru. Eyvah eyvah, şu an köprü yıkıldı" dediği duyuluyor.DHA-Genel Türkiye-Sinop / Türkeli Mustafa İNAN

2021-10-04 17:38:25



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