Mantar zehirlenmelerine dikkat

Sinop İl Sağlık Müdürü Fatih Reyhanlıoğlu, vatandaşları mantar zehirlenmelerine karşı uyardı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop İl Sağlık Müdürü Fatih Reyhanlıoğlu, “Mantar kaynaklı zehirlenmeler, Türkiye’de bitki kaynaklı zehirlenmeler içinde en sık görülen gruptur. Ülkenin uygun ekolojik koşulları nedeniyle çok sayıda zehirli mantar türü yetişmekte, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yağışların bol olduğu mevsimlerde artan tüketim sebebiyle zehirlenmeler artmaktadır. Doğada yetişen mantarlar için zehirli olup olmadığı ile ilgili ayrım yapılması oldukça güçtür. Halk arasında doğru bilinen yanlışlar, zehirli mantarların taze, kurutulmuş veya konserve olarak çiğ ya da pişirilerek yenmesine sebep olmakta ve zehirlenmeler sonucunda alerji, anaflaksi, organ yetmezliği ve ölüme kadar giden sağlık sorunları yaşanmaktadır. Halk arasında zehirli mantarları ayırt etmek için gümüş çatalla kararması, yabani hayvanlarca yenmemesi, koparıldığı zaman içinin mavileştiği, bekletilince renginin solmaması gibi doğru bilinen yanlışlar vardır. Yenebilen mantarlarla zehirli mantarların uzman kişiler tarafından bile doğada ayrılması çok zordur. Buna ek olarak zehirlenme sebebi mantar toksinleri olduğu için pirişilmesi durumunda zehrin kaybolduğu bilgisi de yanlıştır. Muhtemel bir mantar zehirlenmesini takip eden dönemde sersemlik, tansiyon düşüklüğü, uykuya meyil, nabızda artış, ağızda metal tadı, bulantı, kusma gibi belirtiler görülebilir. Devam eden dönemde ishal, ateş, karın ağrısı görülebilir ve özellikle karaciğer ve böbreği etkileyen durumlar görülebilir. Sonuçta koma ve ölüm söz konusu olabilir. Vatandaşlarımızın doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemeleri gerekir. Tüketilmesi durumunda ise zehirlenme belirtileri görülürse en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Ulusal Zehir Danışma Merkezi tarafından sağlanan panzehirler ve erken müdahale ile ciddi sağlık sorunlarının önüne geçilmesi mümkündür. Mantar zehirlenmeleri etkilediği kişi sayısı, yol açtığı ciddi sağlık sorunları ve önlenebilir olması sebebiyle ciddi bir halk sağlığı sorunudur. En önemli çözüm, doğal alanlarda yetişen yabani mantarların tüketilmemesidir" dedi.

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