Sinop Belediyesi tarafından, Hamsi Yolu'nda devam eden ikinci meydan projesi en kısa sürede hizmete sunulacak.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, alanda bulunan 22 bin metrekarelik alanın 11 bin metrekarelik bölümünün konser, açık hava etkinlikleri, miting ve çocuk parklarının yer alacağı şekle dönüştürüleceğini belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Uğur Mumcu Meydanı'nın TOKİ tarafından yeniden düzenlenecek olması, Hamsi Yolu Sokağı'nda yapılacak projeyi daha da önemli hale getiriyor. Tarihi Cezaevi ve Kale surlarının hemen önü ve deniz kıyısına yapılacak etkinlik alanının başta kentin trafik akış sorununu da büyük ölçüde çözmüş olacak. Bu alanı hiçbir ticari işletmenin ve yapının olmayacağı, içinde çocuk ve kaykay parkı, yürüyüş yolunun bulunduğu bir alan olarak düşünüyoruz. Ayrıca Tarihi Sinop Cezaevinde yatarken, 'Aldırma Gönül' adlı şarkının sözlerini yazan ünlü şair Sebahattin Ali'nin Sinop ile adının anılır hale gelmesi sebebiyle heykelini bu alana dikmeye karar verdik. Alanın peyzaj çalışmalarının tamamlanmasını bekliyoruz. Heykel yapılmış vaziyette, depomuzda duruyor” dedi.

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