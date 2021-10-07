Türkeli’de öğrenciler, “terör” konusunda bilgilendirildi

Türkeli Meslek Yüksekokulu öğrencilerine “terör” konusunda bilgi verildi.

Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, “El Ele Güvenli Geleceğe” projesi kapsamında, Türkeli Meslek Yüksekokulunda açtığı stantta öğrencilerin terör örgütlerinin ağına düşmemesi amacıyla broşür dağıttı, bilgilendirme yaptı.

Yapılan bilgilendirmede, terör örgütlerinin gençlere hemşehricilik, etnik köken, dini değerler, arkadaşlık ilişkisi ve kültürel faaliyeti kullanarak yaklaştıklarına dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi:

“Yaklaştıkları gençleri kandırmak için burs, yatacak yer, ders notu, kız veya erkek arkadaşlık, konser gibi etkinlik ve ücretsiz davetiyelerle grup içerisine çekmeye çalıştıklarını, böylelikle de örgüte katılımın ilk adımını atmış olacağınızı unutmayın. Terör örgütleri, her türlü eylemde kullanacağı insan kaynağını 1425 yaş arasındaki siz gençlerimizden sağlamaktadır.”

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