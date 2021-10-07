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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkeli’de Suffe Yatılı Kız Kur’an Kursunun açılışı yapıldı

İHA

Türkeli’de Suffe Yatılı Kız Kur’an Kursunun açılışı yapıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, yapımı tamamlanarak hizmete sunulan Suffe Yatılı Kız Hafızlık Kur’an Kursunun açılış töreni gerçekleşti.
Türkeli ve çevre ilçelerdeki öğrencilere hizmet verecek olan Suffe Yatılı Kız Hafızlık Kur’an Kursunun açılış programı, Ahmet Hamdi Akseki Cami İmam Hatibi Hafız Mansur Sağır’ın Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı.
Türkeli İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, yaptığı konuşmada, Suffe Yatılı Kız Hafızlık Kur’an Kursunun yapımında emeği geçen başta eski İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı olmak üzere, tüm din görevlilerine ve hayırsever Türkelililere teşekkür etti.
İlçe Müftüsü Kömürcü, “Toplamda 1130 m2 alana sahip olan Kur’an kursumuz, 4 katlı olup, 48 yatılı kapasitesine sahiptir. Kursumuzun bünyesinde hafızlık sınıfları, etüt sınıfları, 30 adet yatakhane, yemekhane ve 200 kişilik konferans salonumuz mevcuttur. Bu kursumuzda öğrenim görecek olan yavrularımız, doğru yöntem ve bilgiyle, Kur’anı Kerim ile tanışacaktır. Temel dini bilgileri, ahlaki değerleri ve ibadetleri öğrenecekler. Kardeşliği, saygıyı, sevgiyi, dürüstlüğü, paylaşmayı ve dayanışmayı, adeta nezaket, zarafet, hak, hakikatten, iyilik, anne ve babaya hürmet gibi Kur’anı Kerim’in bütün güzelliklerinin yaşandığı örnek bir hayatı tanımış olacaklar. Amacımız, milli ve manevi değerlerine bağlı, değeriyle uyumlu, farkındalığı yüksek, başarılı, üretken, ahlaklı saygılı, sosyal ve duyarlı genç nesil yetiştirmektir. Cenabı Hakk bu konuda bizleri muvaffak kılsın inşallah” dedi.

Bana “Boşuna kürek çekiyorsun, burada öğrenci durmaz” diyorlardı
Suffe Yatılı Kız Hafızlık Kur’an Kursunun yapımında ve tamamlanmasında büyük emeği olan eski İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı, açılışta yaptığı konuşmada, “Allahü Teala, ’Allah’ın mescidlerini ancak Allah’a ve âhiret gününe inanan, namazını kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah’tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler.’ buyuruyor. Yani ‘samimi insanlar imar eder’ diyor. Biz burada bir avuç samimi insanlarla bu işi başardık. Bu işe başladığımızda nasıl yapacağız diye düşünürken, ‘boşuna kürek çekiyorsun, burada öğrenci durmaz’ diyorlardı. İşte görüyorsunuz, 26 öğrencimiz karşımızda. Biz geride bir eser bırakmaya çalıştık. Hani derler ya eseri olmayanın yerinde yeller esermiş. Biz yerimizde yeller essin istemedik" dedi.
İl Müftüsü Mustafa Düzgüney, konuşmasında, Kur’an kursunun yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, konuşmasında, bir ayeti kerimeden örnek vererek, "Peygamberlerden sonra Allah’ın kitabını kullarımızdan seçtiğimiz bir takım insanlara miras bıraktık.’ Buyuruyor. Hepimiz, Allah’ın kitabının mirasçılarıyız. Allah, bizlere kitabını miras olarak bırakmış. Ama önemli olan bu mirası ne şekilde kullanacağımızdır. Rabb'imiz buyuruyor ki, ‘Kimi insanlar var ki benim mirasımı, kitabımı gereği gibi koruyamadılar, yazık ettiler. Kimisi bazen ona riayet ettiler, bazen riayet etmediler, orta seviyede kaldılar. Onlardan bir takımları var ki bunlar Allah’ın izniyle hayrın öncüleri oldular.’ Bizler, hayrın öncüleri olmak mecburiyetindeyiz. Nerede bir iyilik var, güzellik var, onun öncüleri olmak durumundayız” ifadelerini kullandı.
İlçe Müftüsü Mesut Ozan Yılmaz yaptığı konuşmada, “Kur’an kurslarımızın, kız Kur'an kursu olması bizim heyecanımızı bir kez daha artırıyor. Kadın okur, kadın değişir. Kadın daha sonra çocuk yetiştirir. Yetişen çocuk dünyayı değiştirir. Kervan devam ettiğinde develerin üzerinde hanımlar olduğunda, ‘Develeri yavaş sürün, üzerindeki inciler incinmesin diyen Hazreti Muhammed’den kadınlarımız bizlere emanettir. O yüzden Kuran kursularımızı da incilerin sergilenebileceği ve rahat edebileceği şekilde yapan Diyanet İşleri Başkanlığına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya tarafından yapılan dua ile açılış kurdelesi kesildi. Açılışa katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Açılış programına, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Atakan Arslan, AK Parti Türkeli İl Genel Meclis Üyesi Nihat Demircan ve Bilal Öztürk, İl Müftüsü Mustafa Düzgüney, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan, AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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