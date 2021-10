'Karadeniz´in incisi' hamsi tezgahta yerini aldı; kilosu 25 lira

Esra AKSU/ SİNOP, (DHA)- KARADENİZ Bölgesi illerinde istavrit, palamut ve mezgitin ardından hamsi de tezgahlarda yer aldı. Sinop'ta kilosu 25 TL'den satılan 'Karadeniz´in incisi' hamsi, hem balıkçıların hem de müşterilerin yüzünü güldürdü.

Denizlerde 1 Eylül´de başlayan av sezonu devam ediyor. `Vira bismillah´ diyen balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Geçen hafta etkili olan fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçıların yüzü, şiddetli rüzgarın etkisini yitirmesiyle yeniden gülmeye başladı. Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına, 'Karadeniz´in incisi' hamsi takıldı. Sinop'ta kilosu 25 liradan satılan hamsi, hem balıkçıları hem de müşterileri memnun etti.

Sinoplu balıkçı Hasan Yusufoğlu, "Geçen hafta hava şartları kötü olduğu için tekneler denize açılamadı. O nedenle hamsiyi de avlayamadık çünkü hamsi şu an açıkta, yaklaşık 20 millerde avlanıyor. Son günlerde hava şartları da düzeldi ve tekneler denize açıklamaya başladı. Bu nedenle hamsi de yavaş yavaş geliyor. Denize açılan kimi balıkçı 300 kasa kimi 500 kasa kimi de 1000 kasa hamsi tuttu. Tutulan hamsiler, Karadeniz hamsisi yani iri, içinde ince hamsi yok. Karadeniz´in bazı bölgelerinde Giresun taraflarında ince hamsi var ama Sinop ve İnebolu açıklarında tutulan hamsiler daha iri, şu an hamsinin kilosunu 25 liradan satıyoruz" dedi.

Balık almaya gelen Cahit Arslan da "Balıklar çok güzel. 1 hafta önce havalar bozuktu, balıkçılar denize açılamadı ama şimdi tezgahta hamsi de var ve çok güzel. Hamsilerin hepsi de iri, bu sene hamsi bol olacak" diye konuştu.

İbrahim Arslan ise "Balığın durumu biraz daha havaya bağlı. Zamanında çok hunharca avladık. Ben İstanbul´da yaşıyorum, orada balık bulamıyoruz. Yine burada bulabiliyoruz. Şu an 2,5 kilo hamsi aldım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sinop Esra AKSU

2021-10-09 10:19:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.