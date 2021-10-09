Demir: “Sinop'tan ayrılmasını isteyenler, bu mahalleden değiller”

İstanbul Gencek Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Demir, Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Gencek Köyü Çayağzı Mahallesi'nde yaşayan 150 kişinin Türkeli’den ayrılıp, Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesine bağlanılması talebiyle ilgili konuşarak, “Sinop'tan ayrılmasını isteyenler, bu mahalleden değiller” dedi.

İlk başvurunun 2014 yılında yapıldığı ve Sinop İl Genel Meclisinin reddettiği Türkeli’nin Gencek Köyü Çayağzı Mahallesi'nin Çatalzeytin ilçesine bağlanma talebiyle ilgili konuşan İstanbul Gencek Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Demir, “Biz Sinoplu olmaktan son derece gururluyuz, mutluyuz. Atalarımızın burada emekleri var. Çayağzı Mahallesi'nin Çatalzeytin’e bağlanmasını isteyenler, Çatalzeytin’de yaşayan, sonradan ikametgahını bu mahalleye alan kişiler. Gerçekten bir halk oylaması yapılacaksa, 2019 yılında ikametgahı bu mahallede olan vatandaşlar arasında yapılması daha isabetli olacaktır” diye konuştu.



"Çayağzı’nda yaşayan vatandaşlar, birçok hizmetlerden mahrum kalacaklar"

Çayağzı Mahallesi'nin, Çatalzeytin ilçesine, dolayısıyla Kastamonu iline bağlanmasından dolayı birçok kamu kurum hizmetlerinin gecikmesine, kısacası halkın mağduriyetine yol açacağını belirten Hüseyin Demir, “Bilindiği üzere 11 Ağustos’ta büyük bir sel felaketi ile karşı karşıya kaldık. Yaşanan felaketten dolayı da köylerimizin büyük çoğunluğuna ulaşmakta büyük sıkıntılar yaşadık ve bu sıkıntılar halen devam etmekte. Bu bölgede yaşayan bazı vatandaşlar da bu konuda Türkeli’deki yöneticileri suçladılar. Oysaki bu sorunlar Hamamlı’da da vardı, ilçenin en uç noktasındaki Çatak’ta da yaşandı. Yusuflu’da da vardı ve halen var, dolayısıyla Gencek Köyü Çayağzı Mahallesinde de yaşanabilir. Önemli olan sıkıntı nerede varsa çözümü için dört bir koldan çalışmak. ‘Şu mahalle başka yere bağlıymış oraya hizmet yapmayalım’ gibi bir mantık kabul edilemez. Doğal afette de böyle bir hesabın içine girilmesi son derece yanlış bir tutum. Çayağzı Mahallesi'nin, Çatalzeytin ilçesine bağlanması demek, başlıca sağlık ve eğitim konularında mahallenin zarar görmesi demektir. Özellikle sağlıkta bir saniyenin bile önemi varken, Çatalzeytin ilçesine bağlanmanın birçok konuda faydalı olacağı düşünülmesi son derece hayati bir konu ve yanlış bir karardır” ifadelerini kullandı.

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