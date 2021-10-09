Sinop’ta Kitap Kahve açılışı

Sinop Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Kitap Kahve” açılışı gerçekleşti.

Açılışta açıklamalarda bulunan Sinop Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı İsmail Aksoy, “Kitap Kahve, gençlere okuma alışkanlığı kazandırmanın yanında gençlere sessiz sakin ve nezih bir ortamda ders çalışabilme imkanı da sunacak. Ayrıca Kitap Kahveye gelen öğrencilere ücretsiz olarak sıcak ve soğuk içecek ikramları da olacak" dedi.

Ardından açıklamalarda bulunan Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, "Bu proje hakikaten güzel bir proje. Öncelikle hem derneğimize hem Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Sizler de buraya katılarak bu aktiviteye destek olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Aynı zaman da bu bölge okullar bölgesi. Daha iyi oldu" diye konuştu.

Açılışa ayrıca Sinop Gençlik ve Spor Müdürü Kazım Açıkbaş, İl Müftüsü Mustafa Düzgüney, Sinop Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Yardımcısı Harun Köksalan ve vatandaşlar katıldı.

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