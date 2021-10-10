MHP Ayancık İlçe Başkanı Çınar'ın acı günü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ayancık İlçe Başkanı Hikmet Çınar'ın annesi Emine Çınar hayatını kaybetti.
Emine Çınar, Samsun'daki özel bir hastanede bir süredir tedavi görüyordu.
Çınar'ın cenazesi, yarın Yalı Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Dedeağaç köyünde toprağa verilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.