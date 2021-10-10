MHP Ayancık İlçe Başkanı Çınar'ın acı günü

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ayancık İlçe Başkanı Hikmet Çınar'ın annesi Emine Çınar hayatını kaybetti.

Emine Çınar, Samsun'daki özel bir hastanede bir süredir tedavi görüyordu.

Çınar'ın cenazesi, yarın Yalı Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Dedeağaç köyünde toprağa verilecek.

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