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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta Dünya Ruh Sağlığı Günü

İHA

Sinop’ta Dünya Ruh Sağlığı Günü

Sinop İl Sağlık Müdürü Fatih Reyhanlıoğlu ve beraberindeki heyet, 2021 yılı Dünya Ruh Sağlığı Günü nedeniyle Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan psikiyatri uzmanlarını, çocuk gelişimi uzmanlarını ve sosyal çalışmacıları ziyaret etti. Ayrıca yapılan ziyarette Sinop Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ziyaret edilerek hizmet veren ve hizmet alan kişilerle sohbet edildi. Ziyaretlerde çeşitli hediyeler takdim edilerek Dünyada Ruh Sağlığı Günü kutlandı.
Konu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “2021 Dünya Ruh Sağlığı Günü 'Eşitsizliklerin Olduğu Bir Dünyada Ruh Sağlığı' temasıyla, ruh sağlığı hizmetlerine erişimdeki eşitsizlikler, ayrımcılıklar ve bunların nasıl önlenebileceği konusunda çalışmaları kapsamaktadır. İlimizde, ruh sağlığı alanında sorun yaşayan bireylerin birinci basamak sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlardan başlayarak gerekli danışmanlık, yönlendirme ve tedavi hizmetlerine ulaşma şansı vardır. Hastanelerimiz, toplum ruh sağlığı merkezimiz, sağlıklı hayat merkezimiz doğrudan ruh sağlığı hizmeti alınabilen birimler olarak çalışmaktadır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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