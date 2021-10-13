Su dolu hafriyat çukuruna düşen köpeği itfaiye kurtardı

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)- SİNOP´ta su dolu hafriyat çukuruna düşen köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Bahçeyolu Sokak´ta içi su dolu hafriyat çukuruna düşen köpeği fark edenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipteki bir itfaiye eri, halatla çukura inerek köpeği çıkardı. Sinop Belediyesi Tülay Sevgi Erşahin Can Dostları Bakımevi'ne götürülen köpeğin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Köpeğin kurtulma anı da çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN
2021-10-13 12:48:24
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