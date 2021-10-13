Sinop’ta hamsi 10 TL

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Sinop’ta hamsinin bollaşmasıyla fiyatı da 10 TL’ye düştü. Vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti.

Hamsinin fiyatı ekim ayında lezzetini bulması ve bollaşmasıyla birlikte düşüşe geçti. Kış mevsiminde balık severlerin vazgeçilmez lezzetlerinden olan hamsi uzun zamandır bekleniyordu. Havaların soğumasıyla birlikte denizlerde de bolluk yaşandı. Yaşanan bolluk ise balık tezgahlarına yansıdı. Ekim ayıyla birlikte, hamsi fiyatları düşmeye başladı.

Önceki gün Sinop'ta 20 TL'den satılan hamsi, bugün balıkçıların denizden bol çıkartması nedeniyle 10 TL'ye düştü. Hamsinin tezgahta fiyatını gören balık severler ise tezgahlara akın etti.

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