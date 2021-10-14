Sinop'ta 5 kiloluk kırlangıç balığı yakalandı

Sinop’ta balıkçılar tarafından 5 kiloluk kırlangıç balığı yakalandı.

Karadeniz’de nadir yakalanan kırlangıç balığının kilosu 120 TL'den satışa sunuluyor. Balıkçı Ahmet Gür yaptığı açıklamada, "Biraz pahalı bir balık. Genelde restoranlar ve oteller satın alıyor bu balığı. Hatta il dışına da yolladığımız oluyor. Bu balığın çorbası, buğulaması ve şişi çok lezzetli oluyor. Elimize üç adet geldi. Balıklar 5 kilo geliyor, Kilogramını 120 TL’den tezgaha koyduk” dedi.

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