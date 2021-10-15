Sinop'ta tarihi köy odası, ‘köy müzesi’ne dönüştürüldü

Sinop’un Türkeli ilçesinde bulunan, geçmişi çok eskilere dayanan köy odası geleneği ‘köy müzesi’ne dönüştürülerek yaşatılmaya çalışılıyor.

Osmanlı döneminden kalma bir kültür olan köy odası kültüründe, köye dışarıdan gelen misafirler köy odalarında ağırlanıyor, köy okulları açılmadan önce köylünün tuttuğu hocalar dini ağırlıklı eğitimi köy odasında veriyordu. Yağmurlu, karlı günlerde köy düğünleri, bayramları, cenaze toplanmaları yapılan köy odasında, aynı zamanda uzun kış gecelerinde köy erkekleri bu odalarda toplanır, oyunlu, sazlı, sözlü etkinliklerde eğlenir, hoş vakit geçirirlerdi.

Geçmişi eskilere dayanan köy odası geleneği, Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Satı köyü Usva Mahallesi'nde bulunan köy odasının restore edilerek ‘köy müzesi’ haline dönüştürülmesiyle yaşatılmaya çalışılıyor.

İlçede esnaflık yapan Hasan Özdemir ve kardeşleri tarafından restore edilerek müzeye dönüştürülen köy odasında, köylerde eski tarihlerde kullanılan çok sayıda kilim, sepet, gaz lambaları, öküz arabası, hızar, elek gibi 100’e yakın artık kullanılmayan eski malzemeler bulunuyor.

Geçmişte her türlü faaliyet ve konaklamanın yapılabildiği köy odası geleneğinin günümüzde ulaşım, iletişim ve eğitimin kolaylaşmasından dolayı unutulduğunu ifade eden Hasan Özdemir, “Köy odaları, günümüz koşullarından dolayı ilgisiz kaldı. Bu geleneğin yaşatılması ve gelecek nesillerin bu gelenekleri unutmaması amacıyla atalarımızdan bize miras kalan köy odasını, restore ederek, ‘köy müzesi’ haline getirdik. Aynı zamanda köy odasında geçmişte kullanılan üretim ve yaşam araçlarını sergiledik. Birçok yörede kaderine terk edilen köy odalarının inşallah köy müzesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gelecek nesillerin bilmesi açısından bu önemli” ifadelerini kullandı.

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