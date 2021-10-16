Türkeli’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, polis ekiplerince iki farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin Türkeli ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığına dair bilgi üzerine çalışma başlattı. Polis ekiplerince iki farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda, 5 gram metamfetamin maddesi, 10 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu öğütmede kullanılan değirmen, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 deste uyuşturucu madde sarımında kullanılan kağıt, 1 adet ruhsatsız tabanca, 100 adet tabanca fişeği ve 1 adet kelepçe ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, 2 kişi gözaltına alınarak, şahıslar hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaret suçundan adli işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.