15 yaşındaki ağabeyinin kazara vurduğu çocuk toprağa verildi

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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Esra AKSU/BOYABAT, (Sinop), (DHA)SİNOP'un Boyabat ilçesinde, R.A.'nın (15) babasının tabancasıyla oynarken vurup, ölümüne neden olduğu kardeşi R.A. (13), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Boyabat ilçesine bağlı Çarşak köyünde meydana geldi. R.A., babası A.A.'ya ait tabanca ile oynadığı sırada karşısındaki kardeşi R.A.'yı vurdu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından R.A. Boyabat 75'inci Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. R.A., bugün Çarşak köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Jandarma ekipleri A.A. ile oğlu R.A.'nın ifadesini başvurdu. DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop / Boyabat Esra AKSU

2021-10-18 17:56:49



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