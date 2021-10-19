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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gerze'ye 12,5 milyon TL'lik elektrik yatırımı

İHA

Gerze'ye 12,5 milyon TL'lik elektrik yatırımı

YEDAŞ Sinop Bölge Müdürü Koray Keseroğlu, Gerze ilçesine 12 buçuk milyon TL’lik yatırım yapacaklarını açıkladı.
Koray Keseroğlu, Gerze ilçesindeki yatırımları inceledi. Yer altı çalışmalarını inceledikten sonra YEDAŞ tarafından 2021 yılında Gerze’ye 12 buçuk milyon TL’lik yatırımın yapılacağını kaydeden Keseroğlu, bu yatırımın içinde köy ve mahalle şebekelerinin, enerji nakil hatlarının ve ilave trafoların yapılması ile yenilenmesinin yanı sıra Gerze ilçe merkezinde Küçük Sanayi Sitesi ile cezaevi mevkii arasındaki iletkenlerin yer altına alınması noktasında çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Keseroğlu, Küçük Sanayi sitesi ile cezaevi mevkiinde çift taraflı yaklaşık 4 buçuk km yapılacak olan yer altı dönüşüm projelerinin yanı sıra 2022 yılında Tatlıcak, Çağlayan, Sarımsak, Pirahmet, Yamacık ve Yenikent güzergahında yaklaşık 28 km olan enerji hatlarının da tamamen yenileneceği belirtildi. Keseroğlu, “Pandemi süreciyle birlikte köylerdeki nüfusun yoğunlaştı. Bununla birlikte köylerde kullanılan elektrikli araç gereçlerin de sayısı oldukça arttı. Bu sebeple de gerilim ve voltaj düşüklüğü yaşanıyor. Bu sıkıntıları yaşayan köylerdeki iletkenler değiştirilerek ek trafolar konulacak, bu şekilde de köylerde meydana gelen olası enerji sıkıntıları giderilecek” diye konuştu.
Keseroğlu kırsalda en çok yaşanan sıkıntılardan birinin de ağaçların zaman zaman elektrik hatlarına değdiğini, bunun da elektrik arızalarına sebebiyet verdiğini, sorunun önüne geçebilmek adına ağaç kesimleri yaptıklarını, aynı zamanda bakım çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

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