Sinop’ta çeltik hasadı

Türkiye'nin önemli çeltik bölgelerinden biri olan Sinop’ta mayıs ayında ekimi yapılan çeltiklerin ekim ayında hasadına başlandı.
Sinop’a bağlı Mertoğlu köyünde tarlalarına özenle bakan çeltik üreticileri, 4 aylık bakımın ardından mahsullerini almaya başladı. Tarlalardaki suyun kurutulmasıyla araziye giren biçerdöverler çeltikleri biçerek kasalara doldurup tarladan mahsulü çıkartıyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan çiftçi İsmail Kümeç, “Çeltik 135 günde meydana geliyor. Şimdi hasat başladı. 34 günden beri hasat yapıyoruz. Verimler güzel. Bu sene yağan yağışlar bizi etkilemedi. Fiyat olarak geçen sene ki fiyatla aynı. Değişen bir şey yok" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.