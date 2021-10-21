Türkeli Hükümet Konağı yapım çalışmaları başlıyor

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Türkeli Hükümet Konağının ihalesinin yapıldığını duyurarak, inşaat çalışmaların en kısa sürede başlayacağını açıkladı.

Türkeli ilçesine yapılması planlanan yeni Hükümet Konağı binasının ihalesi 19 Ekim’de gerçekleştirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Yeni Hükümet Konağının Kaymakamlığa bağlı tüm kurumlar ile Türkeli Adliyesini içerisinde barındıracağını, bununla birlikte İlçe Halk Eğitim Merkezi ile İlçe Özel İdaresi binalarının da tek merkezde toplanacağını ifade etti.

Hükümet Konağı ihalesini sosyal Medya hesabından duyuran Maviş, şu ifadeleri kullandı:

“Türkelimizde yapılacak Yeni Hükümet Konağımızın ihalesi tamamlandı. Çalışmalar başlıyor. Yeni Hükümet Konağımızın inşaatı kısa sürede tamamlanacak ve Türkelili hemşerilerimize hizmet vermeye başlayacak. İlçemize hayırlı olsun.”

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