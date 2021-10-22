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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'ta hobi arıcılarına kovan başında profesyonellik eğitimi

İHA

Sinop'ta hobi arıcılarına kovan başında profesyonellik eğitimi

– Sinop’un Erfelek ilçesinde hobi arıcılarının profesyonelleşmesine yönelik İlçe Halk Eğitim Merkezi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Erfelek Ziraat Odası iş birliğinde sahada uygulamalı olarak arıcılık eğitimleri veriliyor.
Hobi arıcılarına usta öğreticiler ve ziraat mühendisleri tarafından verilen teorik bilgilerin ardından eğitimde uygulamalı safhaya geçildi. 30 yıldır arıcılık yapan Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, arıcılık yaptığı alanda kursiyerlerle deneyimlerini paylaştı. Hobi arıcıları daha profesyonel çalışabilmek adına anlatılan teknikleri kovan başında gözlemledi. Verilen eğitimlerle tecrübeyle edinilen bilginin paylaşılması, arıcıların kestane balı veriminin artırılması amaçlandığı belirtildi.
Erfelek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayriye Özgül Dağdeviren, “Erfelek kestane için Türkiye’de önemli üretim merkezlerinden bir tanesi. Kestanemizin yanı sıra bunlardan yapılan ballar da antioksidan değeri olarak çok yüksektir. Hem hobi olarak hem de profesyonel yapıldığında önemli bir gelir kaynağını oluşturmaktadır. Burada da Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerimize uygulamalı eğitim verildi. Kurslarımız devam edecektir. Erfelek’te üretilen ballar Türkiye’nin her yerine gönderilmektedir. Buradaki arıcılarımız bundan büyük bir kazanç sağlamaktadırlar. Ortalama 250 TL’ye alıcı bulunmaktadır. Kurslarımız devam edecektir. Hobi olarak yapan elinde bir kovanı iki kovanı bulunan kursiyerler başvurdu. Bunun yanı sıra sertifika almak isteyen kursiyerler de var. İçlerinde arıcılığı yapıp da bunu belgeli olarak yapmak isteyen kursiyerler de mevcut. Ziraat Odası Başkanı Ali Koca’ya da verdiği destekte ötürü teşekkür ediyorum.” dedi.
Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, “İlçemizde arıcılara 72 saatlik kurs düzenlendi. Bu kursun sonucunda da pratik bilgilerini uygulamak için arıcılarımızı buraya getirdik. Bugün burada arıcılarımıza kovan başında ana arı ve diğer konularda teknik bilgileri verdik. İleride yapacakları çalışmalarda yardımcı olmaya çalıştık. Sinop ilçemizde kestane balımız var. Bu sebepten kestane balı üretim önem arz ediyor. Üreticiler de bunun için tekniklerini geliştirmek istiyorlar. Biz Ziraat Odası olarak da katkıda bulunuyoruz. Ben Ziraat Odası Başkanlığı’nın yanı sıra 30 yıllık arıcıyım. Bu bilgilerimi kursiyerlere aktarıyorum. Daha profesyonel halde arıcılığı geliştirmeleri. Bal verimini artırmak amacıyla bizde elimizden geldiği kadar arıcılarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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