Sinop’ta ruhsatsız silah ve sahte alkol ele geçirildi

Sinop'un Türkeli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ile sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışma sonucu 2 şüpheliye ait ikametgah ve eklentileri ile iş yerlerinde yapılan aramalarda biri kurusıkı 7 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 478 tabanca fişeği, 353 av tüfeği fişeği ile 101 şişe sahte bandrollü alkollü içki elde edildi.

Ele geçirilen materyaller Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçları kapsamında değerlendirildi.

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