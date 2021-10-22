Beton mikseri şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Sinop’un Erfelek ilçesinde beton mikserinin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Sinop’un Erfelek ilçesi Gavur Ovası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan Ekmekçi'nin kullandığı 57 KE 915 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada Doğan Ekmekçi yaralandı. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralı, 112 ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.