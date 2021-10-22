Türkeli MYO'dan meme kanseri farkındalık etkinliği

Türkeli Meslek Yüksekokulu(MYO) tarafından 131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı sebebi ile okul önünde farkındalık etkinliği düzenlendi.

131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı sebebi ile Türkeli Meslek Yüksekokulu Evde Hasta Bakımı Programı akademik personeli ve öğrenciler, vatandaşları bilgilendirmek için Türkeli Meslek Yüksekokulu önünde stant kurarak bilgilendirme çalışmasında bulundu.

Etkinlikte, akademik personel ve öğrenciler, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla etkinlikte pembe maske, pembe kurdele ve pembe balon kullandı. Etkinliğe katılan vatandaşlara kendi kendine meme muayenesi eğitimi verilmesinin yanında tansiyon ölçümü de yapıldı.

Kurulan stantta ise Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yayımlanmış olan broşürler halka dağıtıldı. Etkinlikte ayrıca, öğrenciler enstrüman çalarak etkinliğe renk kattı.

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