SİNDEF’ten Türkeli programı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SİNDEF’ten Türkeli programı

İHA

SİNDEF’ten Türkeli programı

İstanbul Sinop Dernekleri Federasyonu’na (SİNDEF) bağlı dernek başkanları ve yönetimi, Ayancık ilçesinde gerçekleştirilecek Anaokulu projesi temel atma töreni öncesinde Türkeli ilçesine ziyarette bulundular.
Ziyaret kapsamında, Türkeli Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltı programına, İstanbul Sinop Dernekleri Federasyonu’na (SİNDEF) bağlı Sinoplu derneklerin başkanları ve yönetiminden oluşan yaklaşık 400 kişi katıldı. Programa, Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin, AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım ve AK Parti Türkeli İl Genel Meclisi Üyesi Bilal Öztürk katıldı.
Programın açılış konuşmasını SİNDEF Genel Başkanvekili Oğuz Yıldırım yaptı. Yıldırım, konuşmasında, Mevlana’nın sözünü hatırlatarak, "Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar bir arada yaşarlar. Bizler memleket aşkıyla aynı duyguyu paylaşıyoruz" dedi.
Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, anaokulu projesi temel atma töreni öncesi Türkeli’ye teşrif eden tüm SİNDEF’e bağlı dernek başkanları ve yönetimine teşekkür etti.

"Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük, biz çok daha güzel günler için sadece yaprak döktük"
Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, “Vakti zamanında çeşitli nedenlerle durduğu toprakları terk etmek zorunda kalmış, fakat doğduğu toprakları gönlünden hiçbir zaman terk edememiş, ziyaretine gelen, anılarını pekiştiren ve memleketini hiçbir zaman yalnız bırakmayan bu topluma hitap etmenin de mutluluğunu yaşıyorum. Geçtiğimiz günlerde bir sel afeti yaşadık. Tüm Türkiye’den aradılar bizi fakat, günün sonunda en mutlu olduğumuz telefonlar Sinoplu gurbetçilerden geldi ve ‘Ben ne yapabilirim, nasıl yardım edebilirim, verdiğiniz göreve her zaman hazırım’ diyen vatandaşlarımızdı. Biz bu selin yaralarını çok kısa sürede sardık. Çünkü biz mülki idare amirleri olarak bize memleketimizi sorduklarında biz nerede çalışırsak oralı olduğumuzu beyan ediyoruz. Burada çalıştığımız sürece sizlerin dertlerinizle dertleneceğiz hemhâl olacağız bundan şüpheniz olmasın. Sel afetinden sonra devletin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olduk. İstanbul’da seli size soranlar olursa, ‘Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük, biz çok daha güzel günler için sadece yaprak döktük’ diye ‘Türkeli kaymakamımız dedi’ dersiniz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz" diye konuştu.
SİNDEF Genel Başkanı Hasan Dalkıran yaptığı konuşmada, “Doğduğumuz topraklarda ve doyduğumuz topraklarda bugüne kadar yaşadığımız mücadelemizle bugünde kutsal bir iş yapmak için yollardayız. 11 Ağustos’ta yaşadığımız acı tablonun ardından afet bölgesine hizmet etmek için burada olmaktan çok mutluyuz. Tabii, acıları geride bırakmak lazım, güzellikleri hep birlikte yaşamak lazım. Çünkü gelecekte bu ülkemizde refahın, huzurun, mutluluğun gelecek nesillerimize sağlanması, hizmet etmekten geçer. Bundan dolayı bugün Ayancık ilçemizde SİNDEF anaokulunun temelini hep birlikte omuz omuza atacağız. Aynı zamanda gelecek nesilimizin temelini atmış olacağız. Bugün Sinop Dernekleri Federasyonu, İstanbul’da ve Türkiye’nin her ayrı ücra köşelerinde olmak kaydıyla bayrağımız en güzel şekilde dalgalanıyor. Tabi ki bu kurumu kuran başta kurucu başkanlarımız Nihat Önder ve Ramazan Oluğu olmak kaydıyla emekçilere de ayrıyetten çok teşekkür ediyorum. Eğer Sinop Dernekleri Federasyonu olmasaydı, şuanda belki bu masalarda birbirimizle hasbihal edemeyecektik. Sinop Dernekleri Federasyonu olmasaydı İstanbul’da güçlü bir federasyon ortaya çıkaramayacaktık. Rabb'im daha güzel hizmetleri yapmayı hepimize nasip etsin" ifadelerini kullandı.
Kahvaltı programının ardından ilçe çarşısı gezilerek, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkeli MYO'dan meme kanseri farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Türkeli MYO'dan meme kanseri farkındalık etkinliği
Beton mikseri şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Beton mikseri şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Sinop'ta 9 ayda 2 bin 877 kişi işe yerleştirildi
YEREL HABERLER Sinop'ta 9 ayda 2 bin 877 kişi işe yerleştirildi
Sinop’ta ruhsatsız silah ve sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Sinop’ta ruhsatsız silah ve sahte alkol ele geçirildi
Türkeli’de 101 şişe sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Türkeli’de 101 şişe sahte içki ele geçirildi
Selin yaşandığı Ayancık’ta öğrencilere etnospor motivasyonu
YEREL HABERLER Selin yaşandığı Ayancık’ta öğrencilere etnospor ...
Sinop’ta PTT’nin 181. kuruluşu kutlandı
YEREL HABERLER Sinop’ta PTT’nin 181. kuruluşu kutlandı
Sinop'ta hobi arıcılarına kovan başında profesyonellik eğitimi
YEREL HABERLER Sinop'ta hobi arıcılarına kovan başında ...
Peyzaj çalışmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER Peyzaj çalışmalarında sona gelindi
Türkeli Hükümet Konağı yapım çalışmaları başlıyor
YEREL HABERLER Türkeli Hükümet Konağı yapım çalışmaları başlıyor
Sinop Kültür ve Turizm Sempozyumu başladı
YEREL HABERLER Sinop Kültür ve Turizm Sempozyumu başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.