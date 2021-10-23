SİNDEF’ten Türkeli programı

İstanbul Sinop Dernekleri Federasyonu’na (SİNDEF) bağlı dernek başkanları ve yönetimi, Ayancık ilçesinde gerçekleştirilecek Anaokulu projesi temel atma töreni öncesinde Türkeli ilçesine ziyarette bulundular.

Ziyaret kapsamında, Türkeli Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltı programına, İstanbul Sinop Dernekleri Federasyonu’na (SİNDEF) bağlı Sinoplu derneklerin başkanları ve yönetiminden oluşan yaklaşık 400 kişi katıldı. Programa, Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin, AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım ve AK Parti Türkeli İl Genel Meclisi Üyesi Bilal Öztürk katıldı.

Programın açılış konuşmasını SİNDEF Genel Başkanvekili Oğuz Yıldırım yaptı. Yıldırım, konuşmasında, Mevlana’nın sözünü hatırlatarak, "Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar bir arada yaşarlar. Bizler memleket aşkıyla aynı duyguyu paylaşıyoruz" dedi.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, anaokulu projesi temel atma töreni öncesi Türkeli’ye teşrif eden tüm SİNDEF’e bağlı dernek başkanları ve yönetimine teşekkür etti.



"Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük, biz çok daha güzel günler için sadece yaprak döktük"

Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, “Vakti zamanında çeşitli nedenlerle durduğu toprakları terk etmek zorunda kalmış, fakat doğduğu toprakları gönlünden hiçbir zaman terk edememiş, ziyaretine gelen, anılarını pekiştiren ve memleketini hiçbir zaman yalnız bırakmayan bu topluma hitap etmenin de mutluluğunu yaşıyorum. Geçtiğimiz günlerde bir sel afeti yaşadık. Tüm Türkiye’den aradılar bizi fakat, günün sonunda en mutlu olduğumuz telefonlar Sinoplu gurbetçilerden geldi ve ‘Ben ne yapabilirim, nasıl yardım edebilirim, verdiğiniz göreve her zaman hazırım’ diyen vatandaşlarımızdı. Biz bu selin yaralarını çok kısa sürede sardık. Çünkü biz mülki idare amirleri olarak bize memleketimizi sorduklarında biz nerede çalışırsak oralı olduğumuzu beyan ediyoruz. Burada çalıştığımız sürece sizlerin dertlerinizle dertleneceğiz hemhâl olacağız bundan şüpheniz olmasın. Sel afetinden sonra devletin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olduk. İstanbul’da seli size soranlar olursa, ‘Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük, biz çok daha güzel günler için sadece yaprak döktük’ diye ‘Türkeli kaymakamımız dedi’ dersiniz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz" diye konuştu.

SİNDEF Genel Başkanı Hasan Dalkıran yaptığı konuşmada, “Doğduğumuz topraklarda ve doyduğumuz topraklarda bugüne kadar yaşadığımız mücadelemizle bugünde kutsal bir iş yapmak için yollardayız. 11 Ağustos’ta yaşadığımız acı tablonun ardından afet bölgesine hizmet etmek için burada olmaktan çok mutluyuz. Tabii, acıları geride bırakmak lazım, güzellikleri hep birlikte yaşamak lazım. Çünkü gelecekte bu ülkemizde refahın, huzurun, mutluluğun gelecek nesillerimize sağlanması, hizmet etmekten geçer. Bundan dolayı bugün Ayancık ilçemizde SİNDEF anaokulunun temelini hep birlikte omuz omuza atacağız. Aynı zamanda gelecek nesilimizin temelini atmış olacağız. Bugün Sinop Dernekleri Federasyonu, İstanbul’da ve Türkiye’nin her ayrı ücra köşelerinde olmak kaydıyla bayrağımız en güzel şekilde dalgalanıyor. Tabi ki bu kurumu kuran başta kurucu başkanlarımız Nihat Önder ve Ramazan Oluğu olmak kaydıyla emekçilere de ayrıyetten çok teşekkür ediyorum. Eğer Sinop Dernekleri Federasyonu olmasaydı, şuanda belki bu masalarda birbirimizle hasbihal edemeyecektik. Sinop Dernekleri Federasyonu olmasaydı İstanbul’da güçlü bir federasyon ortaya çıkaramayacaktık. Rabb'im daha güzel hizmetleri yapmayı hepimize nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Kahvaltı programının ardından ilçe çarşısı gezilerek, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çekildi.

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