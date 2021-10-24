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Boy sınırı altında avlanan palamut bu yıl az

DHA

Boy sınırı altında avlanan palamut bu yıl az


Esra AKSU/SİNOP, (DHA)KARADENİZ'de önceki yıllarda en düşük 25 santimetre boy sınırı altında yumurtalarını bırakmadan avlanan palamut nedeniyle bu yıl istenen miktar yakalanamadı. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, palamudun bilinçsiz avlandığını belirterek "Vatandaşlarımız bilinçlendiği için küçük balıklar çok az tercih ediliyor, hatta tüketilmiyor" dedi.
Av sezonuna 1 Eylül'de 'Vira bismillah' diyerek başlayan balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. İstavrit ve mezgit ile sezonu açan balıkçılar, palamuttan ise umduklarını bulamadı. Geçen yıl tanesi 5-10 liradan satılan palamut, bu sene fiyatı 40 lira ile tezgahtaki yerini aldı. Önceki yıllarda en düşük 25 santimetre boy sınırı altında yumurtalarını bırakmadan avlanan palamut nedeniyle bu yıl istenen miktar yakalanamadı.
'GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI İYİ OLACAK'
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, geçmişte küçük boy avlanan balıkları hatırlatarak şunları söyledi:
"Halkımızın artık bilinçlendiğini ve küçük balık tüketmemek konusunda daha kararlı olduğunu biliyorum. Daha önceki yıllarda tanesi 1-2 liraya kadar düşen 20 santimetre civarında olan ve et aralığı çok düşük palamut balıkları avlandı. Vatandaşlarımız bilinçlendiği için küçük balıklar çok az tercih ediliyor, hatta tüketilmiyor. Bu durum, palamut balığının gelecek nesillere aktarılması için iyi olacak. Balıkçıların ümidi devam ediyor. Palamut balığı şu an Karadeniz'de az çıkıyor. Lüferin bol olduğu dönemde palamut balığı da inşallah balıkçıların yüzünü güldürecek. Sezonun daha başlarındayız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sinop Esra AKSU
2021-10-24 09:50:51

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