Ayancık'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı yüksek kesimlerde dün gece etkili olan kar yağışı, dağı beyaza bürüdü.
Ayancık ilçesinin en yüksek rakımlı bölgesi olan Çangal Dağı'nda, gün boyu devam eden sağanak yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Aynı zamanda Ayancık ile Sakız yolunu birbirine bağlayan karayolu üzerinde bulunan Çangal Dağı'nı beyaz örtüyle gören sürücüler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.