Kokina çiçeğini İstanbul’dan gelip topluyorlar

Yılbaşında uğur getirdiğine inanılan kokina çiçeği, 2 ay öncesinden Romanlar tarafından Sinop’un İncirpınarı köyünde büyük bir zahmetle toplanmaya başlandı.

Adını Rumca ‘kırmızı’ anlamına gelen ‘kokina’dan alan bu çiçek, ormanlık alanlarda, çalıların tepeleri ya da diplerinden toplanıyor. İstanbul Nişantepe’den gelen 36 kişilik ekip geçimlerini kokinadan sağlamak amacıyla Sinop’un İncirpınarı köyüne konumlandı. Çadırda kalan ve yemeklerini odun ateşinde pişiren ekibin yetkililerden kalacak yer isteği var.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kokina toplayıcısı Tuncay Kütük; “Sinop’a kokina toplamaya geldik. Bu sene biraz işler nadir. Pazar olmadığı için İstanbul’dan buraya başvurduk. Mazotun litresi 8,5 TL olduğu için bize masrafı ağır geliyor. Bize esnaflar para vermiyor. Bu topladığımız çiçek değerli bir çiçek. Bu dükkanlarda 20 TL’den satılıyor. Ama vatandaşlar garibanlardan 5 TL’ye kapatmaya çalışıyorlar. Bizim derdimiz çok büyük” dedi.

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