Türkeli protokolü yüksekokul öğrencilerini ağırladı

Sinop'un Türkeli ilçesinde protokol, Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile tanışma ve kahvaltı programında bir araya geldi.

İlçedeki bir kafeteryada düzenlenen tanışma ve kahvaltı programına, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım, Türkeli Meslek Yüksekokulu Müdürü İsmail Güçlü, meclis üyeleri, üniversitenin akademik personelleri ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşma yapan Belediye Başkanı Veysel Şahin, ilçeye 2 adet KYK yurdunun kazandırılması için gerekli çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Türkeli Meslek Yüksekokulu Müdürü İsmail Güçlü'nün ardından konuşan İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz ise yeni gelen öğrencilere "hoş geldin" diyerek, kaymakamlık olarak öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını ve kaymakamlık makamının öğrencilere her zaman kapısının açık olduğunu ifade etti.

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