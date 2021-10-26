Gerze'de Muhtarlar Çalıştayı, İstişare Toplantısı

Sinop Gerze'de Muhtarlar Çalıştayı ve İstişare Toplantısı, Vali Yardımcısı Recep Yüksel başkanlığında gerçekleştirildi

Toplantı, Gerze Kaymakamı Tekin Dundar, Belediye Başkanı Cevat Şensoy ve bürokratlarının yanı sıra merkez ve 41 köy muhtarının katılımıyla yapıldı. Türkiye’yi de yakinen ilgilendiren, günümüzde dünya kamuoyunu en çok meşgul eden konulardan birisi olan göç ve ülkelere etkisi kapsamında düzenlenen muhtarlar çalıştay, istişare toplantıları ve mahalle ziyaretleriyle sosyal uyuma yönelik yerel düzeydeki yaklaşım ve politikaların teşvik etmesi, muhtarların bilgilendirilmesi, mahalle düzeyinde yaşayan sorunların tespit edilerek çözüm önerilerinin sunulması, yabancılar ile ev sahibi toplum arasındaki sosyal uyumun güçlendirilmesi amaçlandığı belirtildi.

Toplantının başında konuşan Sinop Vali Yardımcısı Recep Yüksel, göç ve yabancılar konusunun birkaç yıldır ülkenin hem başını ağrıtan hem de onur duyduğu konulardan biri olduğunu söyledi.

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