“Tarladan sofraya çeltik” belgeseli

Sinop’un Durağan ilçesi pirinci belgesel oluyor.

Sofraların baş tacı, bereket simgesi pirinç tanelerinin çeltik tarlasından sofralara uzanan hikâyesi çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sinoplu TelevizyoncuBelgesel Yapımcı Gazi Korkut tarafından hazırlanan belgeselin çekimleri tamamlandı. Çekimleri Türkiye’nin en önemli çeltik üretim merkezleri arasında yer alan Sinop’un Durağan ilçesi İncir köyünde gerçekleşen yapımın hazırlığı 5 ay sürdü.

Gazi Korkut tarafından büyük bir titizlikle projelendirilen belgesel yapımının başrolünde ailesinin geçimini çeltik üretiminden sağlayan Çiftçi Hasan Ermiş ve ailesi yer alıyor. Yapımda, binlerce yıllık pirinç üretim mirasını devam ettiren Çiftçi Ermiş ailesi ve bölge insanının günlük yaşam biçimleri ve kültürel dokusu da konu ediliyor.

Çekimleri tamamlanan belgesel yapım bölgenin çeltik üretiminde ki potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyor. Çeltik üretiminde en önemli merkezler arasında yer alan ancak somut olarak üretim ayağında geri planda kalan Sinop’un Boyabat ve Durağan ilçelerinde binlerce ailenin geçim kaynağını oluşturan pirincin, ekiminden hasat zamanına tüm aşamalarının belgeselciliğin dışında bir anlatımla kayıt altına alınan hikâyesinin bölgeye büyük katkı sağlaması bekleniyor.

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