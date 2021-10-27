Sinop’ta off-road şampiyonası düzenlenecek

2021 Türkiye OffRoad Şampiyonası 4. Ayak yarışları 3031 Ekim tarihleri arasında Sinop'ta yapılacak.

Sinop OffRoad Kulübü, 3031 Ekim 2021 tarihleri arasında Sinop’ta gerçekleşecek olan Türkiye OffRoad Şampiyonası 4. Ayak yarışı ile ilgili olarak basın toplantısı düzenledi. 2018 Türkiye OffRoad Şampiyonası'nda birincilik elde eden Sinop OffRoad Kulübü, bu yıl da birincilik için mücadele edecek.

Yarış hakkında bilgi veren Sinop OffRoad Kulübü Yarışma Direktörü Çetin Şentürk, “İlimizi ulusal ve uluslararası spor arenasında temsil eden ve bu anlamda üstün bir gayretle mücadele eden Sinop OffRoad Kulübü olarak, 2021 Türkiye OffRoad Şampiyonası 4. Ayak Sinop yarışını, sizlerin aracılığı ile kamuoyu ile paylaşmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 3031 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan yarışımız, 30 Ekim Cumartesi sabahı saat 10.00’da Akliman’da orman etabı startı ile başlayacaktır. Yarışmacılarımız, Hamsilos’taki 11.50 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabını 3 kez geçtikten sonra saat 15.39’dan itibaren servis alanında sona erecek. 31 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan seyirci etabımız, saat 10.00’da Akliman Orman Müdahale Merkezi yanından verilecek olan start ile başlayacak. Yarışmacılarımız 2 kilometre uzunluğundaki seyirci etabını, 3 tur ve 4 etap geçerek yarışı tamamlayacak. Nefeslerin tutularak izleneceğiniz ve unutulmaz adrenalin dolu anların yaşanacağı 2021 Türkiye OffRoad Şampiyonası 4. Ayak Sinop yarışına 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımızı bekliyor olacağız. Şampiyonamızın ödül töreni ise 31 Ekim Pazar akşamı 18.30’da Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir” dedi.

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