Sinop’ta Off-Road 4. Ayak Yarışları

Sinop’ta, 2021 Türkiye OffRoad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları start aldı.
Sinop’un Akliman mevkii orman etabıyla başlayan organizasyonda 24 sürücü mücadele etti. Yarışmacılar, Hamsilos'taki 11,5 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabını 3 kez geçerek yarışma servis alanına ulaştı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Sinop OffRoad Kulübü Başkanı Bülent Cevdet Durdu, “Bugün orman etabı dediğimiz 11 buçuk kilometrelik bir etabımız var. Etap gayet keyifli. Çamur. Offroadda görülmeyen şeyler oluyor burada. Bundan önceki offroadların etapları biraz kuru oluyordu. Ama burada arkadaşlarımız çamura doyacaklar diye düşünüyoruz. 24 araçla start aldık bugün için. Bugün yaklaşık 4 etap koşulacak burada. 11 buçuk kilometrelik etabı 4 sefer geçeceğiz. Gün sonunda puanlama yapılacak. Yarın için tekrar start almak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.