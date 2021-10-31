Türkeli'de 7 kiloluk levrek yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sinop’un Türkeli ilçesi açıklarında 7 kilo 300 gramlık levrek balığı yakalandı.

Türkeli'de yaşayan Zafer Aydın, 7 metrelik teknesiyle balık avına çıktı. Türkeli açıklarında denize attığı ağları çeken Aydın, 7 kilo 300 gram ağırlığında levrek yakaladı.

Balıkçı tezgahında ilgi odağı olan levrek, kısa sürede kilosu 125 liraya satıldı.

15 yıldır balıkçılık yapan Zafer Aydın, "Sabah saat 6 sıralarında tuttum. Türkeli açıklarına ağ atmıştım. Kıyı balıkçılığı yapıyorum. Lüfer ve çinekop için attığım ağlara levrek takıldı. Nasipte ne varsa o gelir. Tezgaha koyduğumda da ilgi çekti. Kısa sürede de satıldı" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.