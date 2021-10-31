Türkeli'de 7 kiloluk levrek yakalandı

Sinop’un Türkeli ilçesi açıklarında 7 kilo 300 gramlık levrek balığı yakalandı.
Türkeli'de yaşayan Zafer Aydın, 7 metrelik teknesiyle balık avına çıktı. Türkeli açıklarında denize attığı ağları çeken Aydın, 7 kilo 300 gram ağırlığında levrek yakaladı.
Balıkçı tezgahında ilgi odağı olan levrek, kısa sürede kilosu 125 liraya satıldı.
15 yıldır balıkçılık yapan Zafer Aydın, "Sabah saat 6 sıralarında tuttum. Türkeli açıklarına ağ atmıştım. Kıyı balıkçılığı yapıyorum. Lüfer ve çinekop için attığım ağlara levrek takıldı. Nasipte ne varsa o gelir. Tezgaha koyduğumda da ilgi çekti. Kısa sürede de satıldı" diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.