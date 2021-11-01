Sinop’a yapılacak yeni adliye sarayının imar planları meclisten geçti

– Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün mevcut adliyenin 15 katı büyüklüğünde olacağını açıkladığı yeni adliye sarayı için Sinop Belediye Meclisi’ne sunulan imar planları yapılan görüşme sonrası kabul edildi.

Sinop Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı 1. Oturumu Başkan Barış Ayhan yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda Sinop’a yapılacak yeni adliye sarayına ilişkin imar planı teklifi gündeme geldi.

Sinop’a yapılacak yeni adliye sarayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Sinop Belediye Meclisi’nde yapılan görüşmeler sonrasında 3 ret oya karşı kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edildi. İmar planlarının bugünkü onayın ardından 1 ay askıda kalacağı eğer itiraz gelmezse kesinleşeceği öğrenildi.

İlgili kurumların görüşmeleri ile üzerinde anlaşmaya varılan imar planlarının kesinleşmesinin ardından, Ordu Mahallesi 215 ada 15 parselde orman alanına 50 bin metrekare üzerinde yapılacak olan Adalet Sarayı’nın önü açılmış olacak.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Haziran ayındaki Sinop ziyaretinde konuyla ilgili, ”Sinop geliştikçe adliye anlamında da hizmetlerimiz yetersiz oluyor. Adliyemizi de genişletiyoruz. Yeni bir yerin tahsisini yaptık. Şu anda Sinop'umuza bakanlık olarak mevcut adliyenin 15 katı büyüklüğünde yeni bir adliye projesini yapmaya başladık” açıklamasında bulunmuştu.

Sinop Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı’nın yarın da ücret tarife cetvelleri ve bütçe konularında devam etmesi bekleniyor.

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