Sinoplu hackerdan Biden’ın partisine şok Demokratların internet sitesinde FETÖ’yle dalga geçti

– Donald Trump’ın internet sitesinde yaptığı ‘hacktivist’ eylemle dünyanın konuştuğu Türk hacker bu kez ABD Başkanı Joe Biden’ın partisini şok etti. RootAyyıldız rumuzunu kullanan Sinoplu Can Cebeci demokratların internet sitesinde bir bölümü ele geçirdi.

Daha önce Amerika'nın İslam ve Türkiye düşmanlığı ile Fethullah Gülen’i teslim etmemesine tepki koymak için ‘hacktivist’ eylemler yaptığını açıklayan Can Cebeci ele geçirdiği fbconnectstage.democrats.org adlı adrese de bir not bıraktı. Adresin daha önce Demokrat Parti’nin internet adresine giriş ve kayıt işlemlerinde kullanıldığı öğrenildi.

Sinoplu hacker ele geçirdiği adrese Kur'anı Kerim'den Yusuf Suresi 108. ayetin Türkçe ve İngilizce mealini, terör örgütü lideri Fetullah Gülen’le alay eden bir görsel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yaptığı bir videoyu ekledi.

FETÖ lideri ile alay ettiği görselde “Fetbull” “Amerikan Köpeği” ifadelerine yer verirken, sayfaya yazdığı notlarda, “Allah yolunda savaş! Sen sadece kendinden sorumlusun. Müminleri (savaşa) teşvik et. Umulur ki Allah, kâfirlerin (müminler üzerinde baskı oluşturan) tazyiklerini engeller. Allah’ın baskısı da ibretlik cezalandırması da daha çetindir” sözleri yer aldı.

Demokrat Parti'nin internet sitesi kullanıma devam ederken, ele geçirilen bölüme eklenen not geçerliliğini koruyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.