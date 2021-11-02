Türkeli'de "Gençliğe Değer" projesi hayata geçiyor

Sinop’un Türkeli İlçe Müftülüğü tarafından "Gençliğe Değer" projesi için İlçe Müftülük binasının bir katı gençlik merkezine dönüştürülecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın geleceğin teminatı olan gençlere, milli ve manevi değerlerine bağlı, medeniyet perspektifine sahip, bilgi, ahlak, erdem, estetik ve ruh güzelliği, adalet ve merhamet duygularıyla yetişmelerine katkı sağlamak üzere başlattığı "Gençliğe Değer" projesi, Türkeli ilçesinde de hayata geçiyor.

Türkeli İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, yaptığı açıklamada, "Türkeli Müftülüğü olarak bizde hem bahse konu projeyi rahat bir şekilde icra etmek, hem de ilçemizde erkek öğrencilerimize yönelik hafızlık Kur'an Kursu olmaması nedeniyle oluşan ihtiyacı gidermek için hizmet binamızın bir katını çağımızın gereksinimleri ile uyumlu hale getirerek gençlerimizin hizmetine sunmak üzere çalışmaları başlattık" dedi.

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