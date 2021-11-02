Sinop'ta 230 km köy yoluna asfalt

Sinop’ta KÖYDES Projesi kapsamında 2021 asfalt sezonunda köylerde 230 kilometre asfalt çalışması yapıldı.

Merkez ve ilçelere bağlı köylerde başlatılan asfalt sezonunda İl Özel İdaresi 2021 asfalt sezonunun sonuna geldi. Sezonun başladığı 21 Haziran 2021 tarihinden şimdiye kadar çalışma yürüten ekipler 230 kilometre asfalt gerçekleştirdi. Bu anlamda, il genelinde toplam 187 personel, 111 hizmet aracı ve iş makinesinin görev yaptığı çalışmalarda, yıpranan ve ulaşımı zorlaştıran köy yolları yenilendi.

Özel İdare, kendi tesislerinde elde ettiği balast, mıcır ve elek altı malzemeyi köy yollarının alt yapı çalışmalarında kullandı. Bu yıl konkasör tesislerinde 27 bin 845 m3 balast, 14 bin 162 m3 mıcır, 72 bin 993 m3 elek altı malzeme üretimi yapıldı. Toplamda 115 bin m3 malzemeyi alt yapı çalışmaları için üretildi. Bu kapsamda 36 kamyon, 22 greyder, 12 lastik tekerlekli yükleyici, 10 kazıcı yükleyici, 10 silindir, 2 yama silindiri, 5 distribütör, 2 satıh kaplama aracı, 4 çekici, 4 sabit konkasör, 2 mobil konkasör, 1 seyyar taş kırma eleme ünite ve 1 asfalt serici makineleri ile hizmet verildi.

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