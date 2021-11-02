Sinop'ta 230 km köy yoluna asfalt

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'ta 230 km köy yoluna asfalt

İHA

Sinop'ta 230 km köy yoluna asfalt

Sinop’ta KÖYDES Projesi kapsamında 2021 asfalt sezonunda köylerde 230 kilometre asfalt çalışması yapıldı.
Merkez ve ilçelere bağlı köylerde başlatılan asfalt sezonunda İl Özel İdaresi 2021 asfalt sezonunun sonuna geldi. Sezonun başladığı 21 Haziran 2021 tarihinden şimdiye kadar çalışma yürüten ekipler 230 kilometre asfalt gerçekleştirdi. Bu anlamda, il genelinde toplam 187 personel, 111 hizmet aracı ve iş makinesinin görev yaptığı çalışmalarda, yıpranan ve ulaşımı zorlaştıran köy yolları yenilendi.
Özel İdare, kendi tesislerinde elde ettiği balast, mıcır ve elek altı malzemeyi köy yollarının alt yapı çalışmalarında kullandı. Bu yıl konkasör tesislerinde 27 bin 845 m3 balast, 14 bin 162 m3 mıcır, 72 bin 993 m3 elek altı malzeme üretimi yapıldı. Toplamda 115 bin m3 malzemeyi alt yapı çalışmaları için üretildi. Bu kapsamda 36 kamyon, 22 greyder, 12 lastik tekerlekli yükleyici, 10 kazıcı yükleyici, 10 silindir, 2 yama silindiri, 5 distribütör, 2 satıh kaplama aracı, 4 çekici, 4 sabit konkasör, 2 mobil konkasör, 1 seyyar taş kırma eleme ünite ve 1 asfalt serici makineleri ile hizmet verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkeli'de "Gençliğe Değer" projesi hayata geçiyor
YEREL HABERLER Türkeli'de "Gençliğe Değer" projesi hayata geçiyor
Sinoplu hackerdan Biden’ın partisine şok Demokratların internet sitesinde FETÖ’yle dalga geçti
YEREL HABERLER Sinoplu hackerdan Biden’ın partisine ...
Sinop’ta sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Sinop’ta sonbahar güzelliği
Sarımsak Çayı’na gölet talebi
YEREL HABERLER Sarımsak Çayı’na gölet talebi
Sinop’a yapılacak yeni adliye sarayının imar planları meclisten geçti
YEREL HABERLER Sinop’a yapılacak yeni adliye sarayının imar planları ...
Bu kez denizden balık değil 'yaban domuzu' çıktı "Denizden babam çıksa yerim" sözü tarihe karıştı
YEREL HABERLER Bu kez denizden balık değil 'yaban domuzu' ...
Faydasını bir 'bileydin'
YEREL HABERLER Faydasını bir 'bileydin'
Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. Ayak yarışları sona erdi
YEREL HABERLER Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. Ayak yarışları sona ...
Türkeli'de 7 kiloluk levrek yakalandı
YEREL HABERLER Türkeli'de 7 kiloluk levrek yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.