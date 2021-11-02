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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’un imar davasında karar bekleniyor

İHA

Sinop’un imar davasında karar bekleniyor

– Samsun Bölge İdare Mahkemesi’nde görülen Sinop’un yürütmesi durdurulan imar planlarıyla ilgili davanın 25 Ekim’de görülen son duruşmasında karar 10 gün içinde açıklanacak. Şehirde gözler Danıştay’ın ‘derneklerin imar planına dava açamayacağı’ yönündeki kararını da dikkate alacak mahkemeye çevrildi. Danıştay kararı dikkate alınırsa imar sorunu 10 gün içinde çözülecek.
Danıştay’ın ‘derneklerin imar planına dava açamayacağı’ yönündeki emsal kararı Sinop’un yürütmesi durdurulan imar planları için de umut oldu. İlgili karar imar planında yürütmenin durdurulmasıyla ilgili davanın 25 Ekim’de görülen duruşmasında mahkeme heyetine sunuldu. Samsun Bölge İdare Mahkemesi’nin 10 gün içinde açıklanacak kararı bekliyor.

Ayhan: "10 gün içinde kararı bekliyoruz"
Sinop Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı 2. Oturumu’nda da bu konu gündeme geldi. Duruşmadan Danıştay kararının istikametinde bir karar çıkarsa imar planlarını geri kazanmış olacaklarını belirten Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “25 Ekim’de Samsun Bölge İdare Mahkemesi’nde bir duruşmamız vardı. Duruşmaya ben de girdim. Bir önceki davadan emsal bir Danıştay kararı vardı elimizde. Danıştay kararı, Dernekler Kanunu’na göre derneklerin kentin imar planını dava edemeyeceğini, derneklerin sadece kendi üyelerinin menfaatlerini korumak, kollamakla mükellef olduğunu imar planına derneğin dava açamayacağına dairdi. Biz bu Danıştay kararını derneğin açmış olduğu dava dosyasına da ekledik. Duruşması 25’inde yapıldı. 10 gün içinde kararı bekliyoruz. Bölge İdare Mahkemesi Danıştay kararına uyarsa UYAP üzerinden bu mahkeme kararı bize tebliğ edildiği andan itibaren imar planımızı çok kısa süre içinde kazanmış olacağız” dedi.
Başkan Ayhan, diğer ihtimale karşı ise yeni imar planları ile ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini bildirdi.
Dün başlayan Sinop Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı’nda bugün 2. Oturum gerçekleşti. Oturumda ücret tarife cetvelleri ve bütçe konularında çalışmalara devam edildi. Görüşmelerin yarında süreceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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