Nadir rastlanan 'zakkum kelebeği' Sinop’ta ortaya çıktı Kelebek Dafni doğaya salındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nadir rastlanan 'zakkum kelebeği' Sinop’ta ortaya çıktı Kelebek Dafni doğaya salındı

İHA

Nadir rastlanan 'zakkum kelebeği' Sinop’ta ortaya çıktı Kelebek Dafni doğaya salındı

Nadiren rastlanan zakkum kelebeği Sinop'ta ortaya çıktı. Askeri kamuflaj desenli görünümü ile dikkat çeken mekik kelebeği tırtıl haldeyken bir öğretmen tarafından kedilerin saldırısından kurtarıldı. Evde kozaya giren tırtıl, kelebek halde çıktığında aileden biri olmuştu.
Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu’nda İngilizce Öğretmeni olarak görevli Derya Ertekin okulda kurs verdiği esnada, öğrencilerin "Kocaman devasa bir tırtıl bulduk. Kediler onu parçalayacak" sözlerine kayıtsız kalamadı. Okul bahçesindeki tırtılı görmeye giden Ertekin, büyüklüğü karşısında da şaşkına döndü.
İlk başta zakkum ağaçlarının üstüne güvenli bir noktaya bıraktığı tırtıl eve gittiğinde de aklını kurcaladı. İçi rahat etmeyen Derya Ertekin, kızının da etkisiyle tekrar okula dönerek tırtılı eve aldı. Devamını, “O akşamda bayağı yağmur yağdı. Kalsaydı büyük ihtimalle ölecekti. Evde kozaya girdi. 2223 gün sonra kozadan çıktı çok şaşırdım gerçekten böyle bir şey beklemiyordum” sözleriyle anlatan Ertekin, ilk başta korktuğunu ama çok barışçıl ve çok hızlı kanat çırpan bir tür olduğunu belirtti.
Kelebeğin kozaya girebilmesi için evde ortam hazırlayan Ertekin, kozadan çıktığında beslenmesi için her gün çiçek toplayıp eve götürdü. Kızı Emek ise çok sevdiği kelebeğe Latince ismi Daphnis Nerii’den esinlenerek Dafni ismini verdi. Nadir görülen bu türün tırtıl, koza ve kelebek haline tanık olan aile Dafni’ye çok alıştı. Ancak ayrılık zamanı da gelmişti.
Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisinin de eşliğiyle kelebek bulunduğu ortama geri salındı. Ayrılık aile ve kelebek için zor oldu. Zakkum kelebeği bir süre ayrılmadı. Derya Ertekin çok sevdiği Dafni’yi zakkumların üzerine öperek uğurladı. 10 – 15 gün ömrü bulunduğu öğrenilen kelebeğin bu süre içinde çiftleşmesi ve neslinin devamını sağlaması amaçlandı.
Türle ilgili bilgiler veren Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Entomolog Melih Mıcık, “Elimizdeki tür Daphnis Nerii yani zakkum kelebeği olarak geçen bir tür. Türkiye’de nadir olarak bulunuyor. Özellikle zakkum, asma ve Cezayir menekşesi türlerinde beslenen bir tür. Bu tür kışın kuluçkaya yatmayan kışlamayan bir tür. Bu mevsimde doğaya salma nedenimiz de bu. Başka bir kelebek olsaydı bu mevsimde ölürdü. Bu kelebek daha önceleri İzmir’in Bergama ilçesinde, Ödemiş ilçesinde gördüğüm bir tür. Oralarda da rastladığımız ama nadir gözüken bir tür. Doğada büyük bir zararı yok. Hatta kelebeklerin de artık arılar kadar önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü meyve tozlaşmasında, ağaçların çiçeklerini tozlaşmasında büyük öneme sahipler. Zirai açıdan da herhangi bir zararı olmayan kelebek türü. Yaklaşık 10 15 günlük bir ömrü var. Elimizdeki kelebek dişi. Bu süre içerisinde çiftleşerek yumurtalarını bırakmasını bekleyeceğiz. Bu türü Sinop’ta gözükmesi aynı zamanda Sinop doğasının kirlenmediğini, temiz olduğunu gösteriyor. Bu açıdan da önemli” diye konuştu.
Nadir rastlanan tür "zakkum tırtılı" veya "mekik kelebeği" olarak da biliniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi Kemaldede Camisi’nin açılışında sona gelindi
YEREL HABERLER Tarihi Kemaldede Camisi’nin açılışında sona gelindi
Sinop’un imar davasında karar bekleniyor
YEREL HABERLER Sinop’un imar davasında karar bekleniyor
Yaklaşık 60 kilo ağırlığında bal kabağı yetiştirdi
YEREL HABERLER Yaklaşık 60 kilo ağırlığında bal kabağı yetiştirdi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Sinop’ta
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Sinop’ta
Sinop'ta 230 km köy yoluna asfalt
YEREL HABERLER Sinop'ta 230 km köy yoluna asfalt
Türkeli'de "Gençliğe Değer" projesi hayata geçiyor
YEREL HABERLER Türkeli'de "Gençliğe Değer" projesi hayata geçiyor
Sinoplu hackerdan Biden’ın partisine şok Demokratların internet sitesinde FETÖ’yle dalga geçti
YEREL HABERLER Sinoplu hackerdan Biden’ın partisine ...
Sinop’ta sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Sinop’ta sonbahar güzelliği
Sarımsak Çayı’na gölet talebi
YEREL HABERLER Sarımsak Çayı’na gölet talebi
Sinop’a yapılacak yeni adliye sarayının imar planları meclisten geçti
YEREL HABERLER Sinop’a yapılacak yeni adliye sarayının imar planları ...
Bu kez denizden balık değil 'yaban domuzu' çıktı "Denizden babam çıksa yerim" sözü tarihe karıştı
YEREL HABERLER Bu kez denizden balık değil 'yaban domuzu' ...
Faydasını bir 'bileydin'
YEREL HABERLER Faydasını bir 'bileydin'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.