Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı

Tayfur KARAMustafa İNAN/AYANCIK (Sinop), (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sinop´un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde kaybolan ve arama çalışmalarına rağmen bulunamayan 6 kişi için kılınan gıyabi cenaze namazındavatandaşlarla birlikte saf tuttu.
Sinop´ta, 11 Ağustos´ta, 24 saatte metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi, 10 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise kayboldu. Debisi yükselen Ayancık Çayı ilçe merkezine taştı, cadde ve sokakları sel bastı. Arama çalışmalarında bulunamayan Faruk Adak, Hayrettin Demirbaş, Alperen Demirbaş, Melike Demirkol, Muhammet Demirkol ve Şükrü Özdemir için gıyabi cenaze namazı kılındı. Ayancık Sahil Camii´nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Bakan Soylu, namaz sonrası cami avlusunda acılı ailelerle görüştü.DHA-Genel Türkiye-Sinop / Ayancık Tayfur KARA, Mustafa İNAN
2021-11-03 16:31:33
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