Türkeli'de Organ Bağışı Haftası etkinlikleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkeli'de Organ Bağışı Haftası etkinlikleri

İHA

Türkeli'de Organ Bağışı Haftası etkinlikleri

Sinop Türkeli’de 39 Kasım Organ Bağışı Haftası sebebiyle çeşitli etkinlikler yapıldı.
39 Kasım Organ Bağışı Haftası münasebetiyle Türkeli Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Türkeli Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı. Düzenlenen bilgilendirme toplantısında öğrencilere, organ bağışının önemiyle ilgili bilgiler verildi. Toplantı sonunda, organ bağışçısı olmak isteyen öğrenciler, bağış formları düzenledi.
Daha sonra Türkeli Toplum Sağlığı Merkezi ve Meslek Yüksekokulu ortaklaşa çalışmasıyla ilçe pazar yerinde organ bağışı bilgilendirme standı kurularak, ilçe halkına organ bağışı hakkında bilgiler verilip, organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşların kayıtları alındı.
“Toprak Olmasın, Can Olsun” temasıyla düzenlenen etkinlikler ile vatandaşlara organ bağışında bulunarak organ nakli için bekleyen hastalara umut olmalarına yönelik çağrıda bulunuldu. Ayrıca organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşların sağlık kuruluşlarına başvurabilecekleri yönünde bilgi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türk bilim adamları 2 yeni deniz canlısı keşfetti: Dünya literatürüne girdi
YEREL HABERLER Türk bilim adamları 2 yeni deniz canlısı keşfetti: ...
Kazlardan kaçarken kaza yaptı, kanala uçtu
YEREL HABERLER Kazlardan kaçarken kaza yaptı, kanala uçtu
Bakan Soylu, Ayancık'ta sel kayıplarının gıyabi cenaze namazına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Ayancık'ta sel kayıplarının gıyabi ...
Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi ...
Nadir rastlanan 'zakkum kelebeği' Sinop’ta ortaya çıktı Kelebek Dafni doğaya salındı
YEREL HABERLER Nadir rastlanan 'zakkum kelebeği' Sinop’ta ortaya ...
Tarihi Kemaldede Camisi’nin açılışında sona gelindi
YEREL HABERLER Tarihi Kemaldede Camisi’nin açılışında sona gelindi
Sinop’un imar davasında karar bekleniyor
YEREL HABERLER Sinop’un imar davasında karar bekleniyor
Yaklaşık 60 kilo ağırlığında bal kabağı yetiştirdi
YEREL HABERLER Yaklaşık 60 kilo ağırlığında bal kabağı yetiştirdi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Sinop’ta
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Sinop’ta
Sinop'ta 230 km köy yoluna asfalt
YEREL HABERLER Sinop'ta 230 km köy yoluna asfalt
Türkeli'de "Gençliğe Değer" projesi hayata geçiyor
YEREL HABERLER Türkeli'de "Gençliğe Değer" projesi hayata geçiyor
Sinoplu hackerdan Biden’ın partisine şok Demokratların internet sitesinde FETÖ’yle dalga geçti
YEREL HABERLER Sinoplu hackerdan Biden’ın partisine ...
Sinop’ta sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Sinop’ta sonbahar güzelliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.