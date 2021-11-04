Türkeli'de Organ Bağışı Haftası etkinlikleri

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Sinop Türkeli’de 39 Kasım Organ Bağışı Haftası sebebiyle çeşitli etkinlikler yapıldı.

39 Kasım Organ Bağışı Haftası münasebetiyle Türkeli Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Türkeli Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı. Düzenlenen bilgilendirme toplantısında öğrencilere, organ bağışının önemiyle ilgili bilgiler verildi. Toplantı sonunda, organ bağışçısı olmak isteyen öğrenciler, bağış formları düzenledi.

Daha sonra Türkeli Toplum Sağlığı Merkezi ve Meslek Yüksekokulu ortaklaşa çalışmasıyla ilçe pazar yerinde organ bağışı bilgilendirme standı kurularak, ilçe halkına organ bağışı hakkında bilgiler verilip, organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşların kayıtları alındı.

“Toprak Olmasın, Can Olsun” temasıyla düzenlenen etkinlikler ile vatandaşlara organ bağışında bulunarak organ nakli için bekleyen hastalara umut olmalarına yönelik çağrıda bulunuldu. Ayrıca organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşların sağlık kuruluşlarına başvurabilecekleri yönünde bilgi verildi.

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