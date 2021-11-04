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Sinop’ta kadına şiddetle mücadelenin 3 yıllık yol haritası çıkarıldı Sinop’un kadına şiddetle mücadele il eylem planı taslağı oluşturuldu

İHA

Sinop’ta kadına şiddetle mücadelenin 3 yıllık yol haritası çıkarıldı Sinop’un kadına şiddetle mücadele il eylem planı taslağı oluşturuldu

– Sinop'ta düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı’nda taslak bir metin üzerinde anlaşmaya varılarak şiddetin önlenmesi adına yol haritası çıkarıldı.
Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü ve Şiddet Önleme İzleme Merkezi (ŞÖNİM) koordinesinde düzenlenen Çalıştay, 2, 3, 4 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Kadına yönelik şiddetle mücadelede, şiddete sıfır tolerans ilkesi güdülerek 20222025 yılları arasında yapılacak çalışmalar görüşüldü.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı’nda ilk gün bu konudaki Ulusal Eylem Planı katılımcılara tanıtıldı. Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi'nin hazırlamış olduğu Sinop durum analizi ve saha çalışmaları sonucunda ulaşılan veriler paylaşıldı. İkinci gün grup çalışması yapılarak İl Eylem Planı’nda yer alacak faaliyetler belirlendi. Çalıştayın son günü ise farklı grupların belirlediği hedefler değerlendirilerek İl özelinde uygulanabilirliği tartışıldı. Yapılan çalışmalar ile İl Eylem Planı Taslağı’nın son hali oluşturuldu.
Bugün yapılan son görüşmeleri Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Harun Köksalan da takip etti. Çalıştayın tamamlanmasının ardından Vali Yardımcısı Şahin tarafından katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi.
Söz konusu İl Eylem Planı’nın teknik kurulda değerlendirilmesinin ardından toplanacak olan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı’nda onaylanarak Ocak 2022'de yürürlüğe gireceği öğrenildi.
Çalıştay'a kaymakamlıklar, İl Müftülüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğü, Şiddet Önleme İzleme Merkezi, Kadın Konuk Evi, sosyal hizmet merkezleri, vakıflar ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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