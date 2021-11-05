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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkeli MYO öğrencilerine teknik ve kültürel gezi

İHA

Türkeli MYO öğrencilerine teknik ve kültürel gezi

Sinop Türkeli Meslek Yüksekokulu (MYO) bünyesinde ilk öğrencilerini bu yıl alan Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı öğrencileri, bir dizi etkinlik için Sinop'a gezi düzenledi.
Türkeli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleşen gezi programına, Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı akademisyenleri Öğretim Görevlisi Ömer Demirbilek, Öğretim Görevlisi Dr. Tolga Acar Yeşil ve Öğretim Görevlisi Şeyhmus Aksoy da katıldı.
İlk olarak Osmaniye İlköğretim Okulu öğrencilerine yönelik düzenlenen eğlence faaliyetlerinde, yüz boyama, ip atlama, voleybol, basketbol oyunlarıyla öğrencilerin keyifli anlar yaşaması sağlandı.
Daha sonra Sinop Gençlik Hizmetleri Müdürü Şükrü Özgenç ile bir araya gelerek, gençlik merkezleri ve ilçe gençlik ve spor müdürlükleri faaliyetleri hakkında bilgi aldılar. Etkinliğin üçüncü kısmında, Sinop ilinin eşsiz güzelliklerinden olan Hamsilos ve Akliman’da doğayla iç içe vakit geçirdiler.
Etkinliğin devamında Sinop Havaalanında ARFF birimi ziyaret edilerek, çalışma ortamları, imkanları, araç ve gereçleri öğrencilerimiz tarafından incelendi. Bu ziyarete, Sinop Vali Yardımcısı Recep Yüksel ve Sinop Havalimanı Müdürü Taylan Öncel katılarak, öğrencilerle sohbet ettiler.
Günün son etkinliğinde Sinop İl AFAD Müdürlüğü ziyaret edilerek, AFAD’ın çalışma ortamları, imkanları, araç ve gereçleri öğrenciler tarafından incelenerek, çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi. Etkinliğin bu bölümünde Türkeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Güçlü de eşlik ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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