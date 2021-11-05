Sinop’ta 3 yıl sonra suya yüzde 20 zam

– Sinop Belediye Meclisi’nde 20 metreküpe kadar su kullanımlarında uygulanan tarifeye yüzde 20 zam kararı alındı. Suya 3 yıl sonra ilk kez yapılan artış ile 2022 yılı Ocak ayından itibaren metreküp fiyatı KDV dahil 3.70 TL’den 4.44 TL’ye yükselecek.

Sinop Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı dün yapılan 4. oturum ile son buldu. Bu ayki toplantılarda ağırlıkla ücret tarife değişiklikleri ve bütçe konularında görüşmeler gerçekleşti. Sinop Belediyesi 2022 yılı tahmini bütçesi komisyonlarda görüşülmesinin ardından meclisin gündemine geldi. 2022 yılı tahmini bütçesi mecliste alınan kararla 117 milyon 455 bin 173,98 TL olarak kesinleşti.

Belediye hizmetlerine ilişkin tarife konularında ise maliyetlerdeki artışlar göz önüne alındı. Klor ve demir oksitin fiyatındaki yüzde 70’i bulan artış, personel giderleri ve akaryakıt ücretleri gibi işletme maliyetlerindeki artışlar gündeme geldi. 3 yıldan beri zam yapılmayan suyun 20 metreküpe kadar su kullanımlarında uygulanan tarifesinde metreküp fiyatı yüzde 20 artırıldı.

Suyun metreküp fiyatının KDV dahil 3.70 TL’den 4.44 TL’ye yükseleceği ve 2022 yılı Ocak ayından itibaren uygulanacağı öğrenildi. Belediyenin vatandaşa sunduğu baca temizliği, arazöz hizmetleri gibi çeşitli başlıklarda da yüzde 20’ye yakın artış kararları alındı.

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