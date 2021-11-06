Sinop YEDAM açıldı

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nin (YEDAM) toplu açılış töreninde Sinop YEDAM'ın da açılışı yapıldı.

Gelincik Mahallesi Yeni Sokak’ta hizmete giren YEDAM'ın açılış törenine kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler ile YEDAM personeli katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Yeşilay Genel Merkezi'nde gerçekleşen törene, Sinop’tan canlı bağlantı yapılarak açılış kurdelesi kesildi.

YEDAM’ların bağımlılıklardan kurtulmak isteyenlere ve yakınlarına ücretsiz hizmet verdiği, Türkiye'nin her yerinden 115 YEDAM Danışma Hattı ile destek almanın mümkün olduğu bunun yanı sıra vatandaşların uzmanlarla yüz yüze görüşmeler de yapabileceği belirtildi.

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